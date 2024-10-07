Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail saldırılarının birinci yıldönümünde Filistin’e destek gösterisine polis müdahale etti.

İsrail saldırılarının birinci yıldönümünde Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Kreuzberg’teki Südstern Metrosu’nda toplanan yaklaşık bin 500 gösterici, İsrail saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını talep etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Filistin’e özgürlük" sloganları attı. Yasaklı slogan atılmaması ve pankartlar taşınmaması konusunda uyarıda bulunan polis, göstericilere müdahalede bulundu. Aralıklarla gösterinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan polis, gösterinin sonlandırılmaması nedeniyle göstericilere müdahale etti. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.