Berko İlaç, “Sağlıklı Yarınlara” vizyonundan yola çıkarak yürüttüğü ve destek olduğu sosyal projelerle farkındalık oluşturuyor. 9’uncu yılına giren “Ellerime Kulak Ver” işaret dili atölyesiyle ilaç şirketi, genç eczacılara farkındalık kazandırdı ve katkı sağladı.

Berko İlaç, “Sağlıklı Yarınlara” vizyonundan yola çıkarak yürüttüğü ve destek olduğu sosyal projelerle farkındalık oluşturuyor. 9’uncu yılına giren “Ellerime Kulak Ver” işaret dili atölyesiyle ilaç şirketi, genç eczacılara farkındalık kazandırdı ve katkı sağladı.

Berko İlaç, 2015 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kulüplerinden olan Farmakademi topluluğuna işaret dili atölyesi desteğinde bulunuyor. “Ellerime Kulak Ver” adlı atölye kapsamında eczacılık öğrencileri temel işaret dilini öğreniyor. 2023 yılı itibarıyla 7’ncisi düzenlenen etkinlik, geleceğin eczacı adayı öğrencilerine farkındalık kazandırıyor.

Yapılan açıklamaya göre ilaç şirketi, 100’üncü yılında Cumhuriyete ve Sağlıklı Yarınlara daha çok katkı sağlamak için gelecek nesli sosyal sorumluluk projelerinde daha çok desteklemeyi hedefliyor. İşaret dili atölyeleri ile mezun olduklarında kendi eczanelerini açacak olan eczacılık fakültesi öğrencilerinin eczanelerine gelecek olan işitme engelli bireylere yardımcı olabilecekleri sağlık ve ilaca dair temel bilgiler aktarılıyor. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen atölyelerle işitme engelli bireylerin dünyasını tanıma fırsatıyla beraber, toplum sağlığının yanı sıra toplumsal farkındalığa katkı sağlanıyor.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran konuyla ilgili olarak, “Toplum sağlığı kadar toplumsal refaha, farkındalığı yüksek gelecek nesillere önem veriyoruz ve gerçekleştirdiğimiz, destek olduğumuz projelerle bunu hep daha ileriye taşımaya çabalıyoruz. İşaret dili atölyeleri ile öğrencilerle bir araya geliyoruz, hep birlikte işaret dilini uygulamalı olarak öğreniyoruz. Projemizi genişletip başka üniversitelerin eczacılık fakültelerine de temel işaret dili atölyesi ile destek olmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.