Beşiktaş JK ve Bandırmaspor’da görev yapmış Adanalı Antrenör Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk’nın A Takım 2022/23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek. 2017 ve 2019 yılları arasında 2 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde sözleşmeli olarak antrenörlük yapan Biritan, Bandırmasporda U - 14 Teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Antrenör Berkcan Biratan 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK’nın Yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi.

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