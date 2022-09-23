Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Berkay Vardar, A Milli Futbol Takımı’nda oynama hayali olduğunu söyleyerek, "Çok çalışıp, en iyi yerlere geleceğiz inşallah" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Berkay Vardar, A Milli Futbol Takımı’nda oynama hayali olduğunu söyleyerek, "Çok çalışıp, en iyi yerlere geleceğiz inşallah" dedi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı’nda antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Berkay Vardar, "Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Güzel isimler var, hepsi birbirinden yetenekli. A Milli, yıldız adayları hepsi ben de dahil. Güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. A Milli Takım ile ilgili tabi hayalim var. Her Türk genç futbolcu gibi A Milli Takımı forması giyip, kendimi ve ailemi gururlandırma hedefim var. Çok çalışıp, en iyi yerlere geleceğiz inşallah" diye konuştu.