Özel Berkay Tulpar Polikliniği kurucusu Berkay Tulpar, “Türk medikal turizminin başarısı bütün dünyada inkar edilemez bir noktaya ulaştı” dedi.

Uluslararası rekabet nedeniyle yabancı hastalara sunulan sağlık servisinin, iç piyasaya yönelik kalitenin de artmasına neden olduğunu belirten Tulpar, “Toplam kalite uygulaması nedeniyle sağlık sektörü her alanda çok hızlı bir gelişim gösterdi. Türkiye sadece saç ekimi konusunda değil, sağlığın birçok alanında çok ileri bir noktaya ulaşmakla kalmadı, yine birçok hastalığın tedavisinde sözü geçen bir ülke haline geldi” dedi.

Sağlık turizmi denilince ilk akla gelen branşın saç ekimi olduğunu belirten Tulpar, “Ben de bu branşın bir oyuncusuyum. Yurtdışından birçok hastamız var. İç piyasada da artık agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz. Ancak maalesef bu branşta çok fazla merdivenaltı yapılaşma var. 8-10 yıl önce 5-6 olan saç ekim merkezi sayısı bugün sadece İstanbul’da 3 binin üzerine çıktı. Bunların çoğu merdivenaltı dediğimiz Sağlık Bakanlığı’ndan onay almamış işletmeler. Yani yabancı hastalara yönelik rekabet kalitesinin artmasına neden olurken, iç piyasadaki pazar payı kapma savaşı maalesef haksız rekabeti körüklüyor” şeklinde konuştu.

“USTİS’i Kurduk”

Tulpar, “Bunu belki birçok kişi dile getiriyor örgütlenmeliyiz diye, kurulan dernekler oldu ama ne yazık ki herhangi bir çalışma yapamadan dağıldılar. Sektörün öncü firmalarından biri olarak elimizi taşın altına koyduk ve USTIS (Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası)’i kurduk. Sendikalar gönüllülük esasıyla çalışır. Sektör her geçen gün sendikamıza ciddi destek vermeye başladı. Bu gelecek için bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu durumun bir düzene girmesi gerektiğini dile getiren Tulpar, “Hiçbir Avrupalı ucuz diye bir sağlık hizmeti almaz. Biz de ise bu bir tercih sebebi olabiliyor. Halbuki sağlık şakaya gelmeyen ve ‘ucuz olsun da ne olursa olsun’ diye kumar oynanamayacak bir konudur. Bugün Berkay Tulpar Polikliniği olarak biz Brezilya’dan bile müşteri getirebiliyorsak, bu ucuz olduğumuz için değil işimiz de çok iyi olduğumuz içindir. Bu nedenle saç ektirmek isteyenlerin ya da sağlık hizmeti almak isteyenlerin mutlak ve mutlak Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı yerlerden bu hizmeti temin etmeleri çok önemli. Ve bu işletmelerin bir düzen içinde olması da son derece önemli. Sektör oyuncuları USTİS çatısı altında birleşmelidir. Böylece hem içimizdeki çürük elmalara geçit vermeyiz hem de halkın sağlıklı bir sağlık hizmeti almasını sağlarız” diye konuştu.