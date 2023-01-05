Medipax Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; “Ailene hoş geldin Beril Tozlu. Kadınlar 1.Liginde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2000 doğumlu libero Beril Tozlu önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun” denildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dış transferde kadrosuna yeni bir isim dahil etti. Mavi beyazlılar dış transferde Niğde Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki libero oyuncusu Beril Tozlu’yu renklerine bağladı. 2000 doğumlu oyuncu bundan sonraki süreçte Medipax Kayseri Atletikspor forması giyecek.

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