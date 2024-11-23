Bergama Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Bergama Belediyesi büyük bir başarıya imza attı. 61 proje arasında yer alan Selinos Deresi ve Çevresi 1. Etap Peyzaj Projesi ile Tabakhane ve Çırçır Binası Restorasyonları Uygulaması projeleriyle ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği’nin 2001 yılından bu yana düzenlediği “Koruma Özendirme Yarışması” üye belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesi için gerçekleşiyor. Atıl durumdaki yapıların restore edilerek yeniden yaşayan alanlara dönüşmesini hedefleyen yarışmada alanların kamusal alana dönüşmesi destekleniyor.

30 belediyenin 61 projeyle başvurduğu yarışmada, Selinos Deresi ve Çevresi 1. Etap Peyzaj Projesi proje alanında, Tabakhane ve Çırçır Binası’nın restorasyonu uygulama alanında ödül aldı. Şehrin tarihi dokusunun geleceğe taşınmasında önemli bir adım olarak değerlendirilen proje ve uygulama, Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulama Özendirme Yarışması Sergisi’nde yerini aldı.

“Bergama için daha çok çalışacağız”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, kazandıkları bu ödüllerle ilçenin kültürel mirasını koruma yönündeki kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirtti. "Bu projeler, hem Bergama’nın tarihine sahip çıkmak hem de geleceğe değerli bir miras bırakmak adına büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz bu ödüller, Bergama için daha çok çalışıp, üretmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.