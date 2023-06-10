İzmir Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 9. yıldönümünde, Asklepion alanında 3. Uçurtma Şenliği düzenlendi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama’mızda yaşayan çocuklarımızla birlikte bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz” dedi.

Modern tıbbın ve eczacılığın merkezi olan ve antik çağın en büyük sağlık yurdu Asklepion’un semaları, uçurtmalarla renklendi. Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 9. yıldönümünde, Bergamalı çocuklarla birlikte 3. Uçurtma Şenliği yapıldı. Asklepion Tiyatrosu’nda düzenlenen şenlikte öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi, ardından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, Bergama Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş ve Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı Dr. Emre Ataberk, daha sonra alanda kurulan resim sergisini gezdi. Etkinlik, uçurtmaların semalara yükselmesiyle devam etti.

"Kültürel mirası geleceğe aktarıyoruz"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama’mız, Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’nda 999. sırada. Bundan 9 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. O günden bugüne pek çok hizmet, yenilik yapıldı. Bunu daha şenlikli hale getirmek adına 3 yıldır çocuklarımızla beraber Asklepion’da uçurtma şenliği düzenliyoruz. Uçurtma, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Çocuklarımıza hem bu kültürel mirasın farkındalığını anlatabilmek hem de bu mirasın sahibi olduğumuzu aktarmak için uçurtma çok önemli bir imge. Bergama’mızda yaşayan çocuklarımızla birlikte bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. UNESCO Alan Başkanlığımız ve Bergama Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımıza bu zenginliği anlatıyoruz ve bu mirası geleceğe aktarabilmek adına bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Hedef, ulusal ve uluslararası platformlar

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı Dr. Emre Ataberk ise “Kültürel miras farkındalık çalışmaları çerçevesinde uçurtma şenliğini organize ediyoruz. Şenliğimizi ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın kültürel miras alanında daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz. Bu bağlamda çocuklarımıza ayaklarını bastıkları toprakların ne kadar önemli bir miras olduğunu aktarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Uçurtmaları uçuran çocuklar, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurduklarını belirterek mutluluklarını dile getirirken, aileleri ise kültürel miras alanında böyle bir etkinliğin yapılmasının önemini vurguladı.