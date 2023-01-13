Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilecek olan metal aksamlı, ahşap banklar park ve yeşil alanları süsleyecek.

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilecek olan metal aksamlı, ahşap banklar park ve yeşil alanları süsleyecek.

Bergama Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle sürdürülecek olan çalışma "Meslek Liseleri Üretiyor Projesi” protokolünün imzalanmasıyla başladı. Proje çerçevesinde ilk etapta 400 bank, 10 adet güneş enerjili, USB’li akıllı bank üretilecek. Protokol için düzenlenen törende Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus imza attı.

Başkan Koştu: "Ülkemiz kazanacak"

Meslek Liseleri’nin Türkiye’nin üretim ayağında son derece önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu önem hem ülkemizde hem de Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 100 doluluğa ulaştığı, Serbest Bölge’nin hizmete girmesi için çalışmalarını hızlandırdığımız bu dönemde, Bergama’mız için son derece önem arz ediyor. Meslek Liselerimizden mezun olacak çocuklarımızın daha bilinçli, eğitim aldığı alanda özgüveni ve mesleki kabiliyeti yüksek birer birey olarak iş hayatına atılması için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün protokolünü imzaladığımız projemizle de amacımız bu. Meslek lisemizde üretimi tamamlanan metal aksamlı ahşap banklar ve Güneş enerjili, USB’li akıllı banklar şehrimizin park ve yeşil alanlarında yer alacak. Gençlerimiz üretecek, ülkemiz kalkınacak” dedi.