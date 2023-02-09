İzmir’in Bergama ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri gönüllü olarak çalışıyor.

İzmir’in Bergama ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri gönüllü olarak çalışıyor.

Ayni malzeme yardımı için depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren süratle yardım kampanyası düzenlenmesi kararının ardından Bergamalı vatandaşlar, belirlenen irtibat noktalarına giyim, battaniye, ayakkabı, su, gıda maddesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Getirilen bu malzemeler toplama noktalarından Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’na transfer edildi. Spor salonunda toplanan malzemeler, burada görevliler ve gönüllüler tarafından hızlıca tasnif edilerek, tırlara yüklenmek üzere çuvallandı. Arı gibi çalışanlar arasında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de yer aldı.

“Gençlerimiz çağrı yapılmadan salona koştu”

Tasnif çalışmalarının yapıldığı ilk saatlerden itibaren gençlerin kendi aralarında organize olarak akın akın salona geldiğine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Görevli arkadaşlarımız tasnif çalışmalarını yaparken ilk saatlerden itibaren geleceğimizin umudu gençlerimizin salona gelmeye başladıklarını, hemen malzeme tasniflerini yapmaya başladıklarını gördük. O an tüm görevlilerimiz ile birlikte tarif edemeyeceğimiz duygular yaşadık. Tüm gençlerimize bu asil davranışları için teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. İşte biz bu yüzden büyük, birbirine bağlı bir milletiz” dedi.