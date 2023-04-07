“Şehrini Tasarla” Avrupa Birliği (AB) projesi için Bergama’dan öğrenci grubu Almanya Böblingen’e gidiyor. Bergama Belediyesi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 11. sınıf öğrencileri arasından belirlenen grup, Böblingen seyahati öncesinde Başkan Hakan Koştu’ya bir ziyarette bulundu.

Almanya’nın Böblingen kenti ile birlikte yürütülen "Şehrini Tasarla" AB projesi, belediye düzeyinde gençlik katılımını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye-Almanya değişim programı için çalışmalar aralıksız sürdürülmeye devam ediyor. 1964 yılında kardeş kent olan Bergama ve Böblingen arasında gerçekleşecek AB projesi ile kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor. Proje ile belediye ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen ve öğrencilerden oluşan grup, mihmandarları ile Böblingen kentini ziyaret edecek ve yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarını yerinde inceleyip deneyimleyecekler.

"Proje, Bergama’nın kardeş şehir kültürünü yeniden filizlendiriyor"

Böblingen’e gidecek öğrencilerin Bergama Belediyesine ziyaretleri ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "1964 yılında imza atılan protokolle ilk kardeş şehrimiz olma özelliğini taşıyan Almanya’nın Böblingen şehri ile ortak yürüttüğümüz bir proje. Bu proje ile Bergama ve Böblingen’de yaşayan gençlerimiz ‘Şehrini Tasarla’ temasıyla yakından tanışacaklar. 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bizim grubun Böblingen ziyareti ardından mayıs ayında ise bizler Böblingen’den gelecek olan öğrenci grubunu şehrimizde ağırlayacağız. Bergama’mızın kadim tarihi ile yerel diplomasiyi hep birlikte deneyimleyeceğiz. Projenin hazırlık aşamasından finaline kadar emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum’’ dedi.

Şehrini Tasarla projesi

Programın amacı, gençleri yerel ortak karar alma konularında diyaloğa dâhil etmek ve toplumda daha aktif bir rol üstlenmeleri için güçlendirmek olarak tanımlanıyor. Bu güçlendirme Türkiye ve Almanya‘daki akran değişimi sayesinde yapılması hedefleniyor. Kardeş şehir ve dostluk anlaşması ile birbirine bağlı olan Türkiye ve Almanya‘daki şehirlerden gençler ve genç yetişkinler bir araya geliyor. Birbirlerini kendi şehirlerinde ziyaret ediyorlar ve belediye düzeyinde gençlik katılımının orada nasıl uygulandığını öğreniyorlar. Bu proje ardından Bergama’daki öğrencilerde kurulların, komisyonların, gençlik parlamentolarının ve ağ buluşmalarının toplantılarına katılım göstermeleri hedefleniyor. Bu yöndeki yeni çalışmalar belediye tarafından organize edilecek. Çalıştaylar düzenlenerek belediye katılımını güçlendirmek için fikirler geliştirilecek. Bu fikirlerin uygulanmasında karar vericilerle istişare yapılması sağlanacak.

7 ülke 7 şehir projeye katıldı, Bergama kabul edildi

Sadece karşılıklı kardeş kentler arası başvuru yapılan projeye Bergama (Türkiye) başta olmak üzere, Krems (Avusturya), Sittard-Geleen (Hollanda), Glenrothes (İskoçya), Pontoise (Fransa) ve Alba (İtalya), Sömmerda (Almanya) şehirleri başvurdu. Başvuralar kurullardan geçerek elendi ve finale Bergama kaldı.