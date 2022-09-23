Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Bergama ilçesi Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda bugün saat 12.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede dumanların fark edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.