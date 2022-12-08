TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor’da Fatih Çardak’ın son haftalarda aldığı başarısız sonuçlardan sonra İzmir temsilcisi, Çardak ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Bugün öğle saatlerinde ise Bergama Belediyespor, takımın başına 40 yaşındaki çalıştırıcı Süleyman Varlık’ın getirildiği duyuruldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, Teknik Direktör Süleyman Varlık’ı takımın başına getirdi. Böylece İzmir temsilcisinde Varlık dönemi resmen başlamış oldu.

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