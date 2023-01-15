İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.B. ve U.B.’yi yakalamak için adreslerine operasyon düzenledi. Şüpheli Y.B.’nin evinde yapılan aramalarda, 22 adet sentetik ecza, 19 adet ecstasy hap, 15 gram metamfetamin, 5 gram kenevir, 1 adet hassas terazi, 6 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, şüpheli U.B.’ye ait evde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet kılıç, 3 adet satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli Y.B. ve U.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B.ve U.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.