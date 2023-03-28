İzmir’in Bergama ilçesinde, unutulmaya yüz tutan tekne orucu geleneği yeniden yaşatılmaya başlandı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Çocuklarımızın oruca alışmasını sağlamak üzere ecdadımız tarafından uygulanan ve öğlene kadar tutulan oruç anlamına gelen tekne orucu geleneğini bu yıl ilçemizde bizde yaşatmaya başladık" dedi.

Bergama Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini şehrin iki ayrı noktasında Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri ve Zeytinpark’ta düzenlediği etkinliklerle yaşatmaya başladı. Her iki sosyal tesiste hafta içi saat 21.00’de başlayan ve 23.30’a kadar devam eden etkinliklerde vatandaşlar, iftar sonrası Karagöz-Hacivat gölge oyunu, ilahi dinletileri, semazen gösterisi, mehteran, sirk gösterileri, illüzyon gösterileri, jonglör, interaktif yarışmalar, yüz boyama ve animasyon gösterileri seyredebiliyor. Ayrıca Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri Restoranında kişi başı 90 TL’ye iftar menüsü iftar yapılabiliyor.

Bu yıl ki birbirinden farklı Ramazan etkinlikleri içerisinde en dikkat çekici olanı, çocuklar için organize edilen ve unutulmaya yüz tutan tekne orucu geleneği oldu. Hafta sonları Zeytinpark’ta saat 12.30’da tekne orucu iftar sofrası kurulmaya başlandı. İlki geçtiğimiz hafta sonu kurulan tekne orucu iftar sofrasına çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Öğlene kadar oruç tutma heyecanı yaşayan çocuklar, oruçlarını Zeytinpark’ta açtı. Bu etkinlik ile unutulmaya yüz tutan bir geleneğin tekrardan yaşatılmaya başlandığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Ramazan aylarında oruç tutmayı alışkanlık haline getirmek üzere ecdadımız tarafından uygulanan birçok ailemizin de halen uygulamaya devam ettiği tekne orucuna bu Ramazan etkinliklerimiz içerisinde yer verdik. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklarımız hafta içi Zetinpark Cafe’ye isimlerini yazdırıyor. Hafta sonu geldiğinde de iftar sofrası kuruyoruz. Öğlene kadar oruç tutan çocuklarımız Zeytinpark’ta oruçlarını açıp, akranları ile birlikte iftar etmenin heyecanını yaşıyorlar” dedi.