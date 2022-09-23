Bergama ilçesi Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda bugün saat 12.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede dumanların fark edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarının iyiye gittiği bildirildi.

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