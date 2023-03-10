Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede faaliyet gösteren mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla bir araya geldi.

Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen deprem konulu toplantıda, afetlere karşı Bergama’da alınan önlemler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mimar, mühendis ve şehir plancılarına toplantıya katıldıkları için teşekkür eden Başkan Koştu, "Deprem ve afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.