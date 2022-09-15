İzmir’in turizm kentlerinden kadim şehir Bergama’da, 37 bin metre kare büyüklüğünde bir alanda oluşturulan Zeytinpark, yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’nın düşman işgalinden Kurtuluşu’nun 100. yılında böylesine bir hizmeti 7’den 77’ye tüm Bergama’ya armağan etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İzmir’in turizm kentlerinden kadim şehir Bergama’da, 37 bin metre kare büyüklüğünde bir alanda oluşturulan Zeytinpark, yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’nın düşman işgalinden Kurtuluşu’nun 100. yılında böylesine bir hizmeti 7’den 77’ye tüm Bergama’ya armağan etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

37 bin metrekare alanda, 13 bin metrekare çim alanına, yürüyüş yollarına ve onlarca oyuncak grubuna sahip Zeytinpark için sabırsızlıkla beklenen açılış hazırlıkları sabah saatlerinden itibaren başladı. Aileler, dedeler, nineler çocuklar ve gençler akın akın park açılışına katılıp bu tarihi güne şahitlik etmek üzere tören alanını doldurdu. Çeşitli etkinlikler ve süprizlerle yapılan park açılışının en çok sevineni çocuklar oldu. Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Bergama Kaymakamı Avni Oral da katıldı.

Kurtuluşumuzun 100. yılında büyük mutluluk yaşıyoruz

Park açılışı öncesi tüm misafir ve vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, belediye olarak yaşadıkları sevinci dile getirdi. UNESCO dünya mirası Bergama’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ve eser siyasetinin bir örneğinin yaşandığını ve Zeytinpark açılışı yapıldığını belirten Başkan Koştu, "Beş ayrı medeniyetten izler taşıyan Bergama’mızda göreve geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. Bergama’mızın güzelliklerini bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Burası, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız her kesimden vatandaşımızın hayat bulacağı, rahat rahat gezebileceği çok önemli bir bölge oldu. Çocuk parklarının bulunduğu, yürüyüş alanlarının, engelli spor merkezimizin olduğu, kafeteryası ile hem Bergamaları hemşerilerimize hemde dışardan gelen misafirlerimize hizmet edecek çok önemli bir bölge haline getirdik. Aynı zamanda burada bulunan zeytin ağaçlarını koruma altına aldık. Belkide hiçbir yerde örneği yoktur. Bir projede 279 ağacımızı koruma altına aldık. Bundan sonra ecdadımızın bize emanet ettiği mirası geleceğe çocuklarımıza torunlarımıza aktaracağız. Tarihi şehrimiz geleceğe koşuyor ve kabuk değiştiriyor. " dedi.

İzmir’imizin en büyük ilk Millet Bahçesi’ni de Bergama’da yapıyoruz

İzmir’in en büyük ilk Millet Bahçesi’ni Bergama’da yaptıklarını hatırlatana Başkan Koştu, "TOKİ konutlarından doğalgaza, Selinos Antik Kanal Projesi’nden KYK öğrenci yurduna, çevre yolundan tarihi yapıların restorasyonuna kadar birçok vizyon projelerimizle kadim şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile İzmir’imizin en büyük ilk Millet Bahçesi’ni de Bergama’mızda yapmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm engellemelere rağmen yapımına başladığımız Millet Bahçemizi ve yapımı devam eden diğer projelerimizi 2023 yılı sonunda görev süremiz içerisinde hizmete sunacağız" dedi.

Parkın açılışı dua ile yapıldı

Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun ardından AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Bergama Kaymakamı Avni Oral da konuşma yaparak vatandaşları selamladılar. İlçe Müftüsü Mehmet Cesur kurdela kesme töreni öncesi dua etti. Daha sonra asırlık zeytin ağaçları ile dolu Zeytinpark’ın açılışı gerçekleştirildi.