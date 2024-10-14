Bergama Ticaret Odasının girişimleriyle 2021 yılında coğrafi işaret tescili alınarak koruma altına alınan, ’Bergama Kağıdı’ olarak da bilinen Bergama Parşömeni’nin coğrafi işaret tescil denetimi gerçekleştirildi.

Bergama Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melih Çağdaş, Genel Sekreter Gülay Koç, Yönetim Sistemleri Temsilcisi Yeşim Fidan, BERTO Meslek Komitesi Başkanı/Bergama Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Türken ve Bergama Belediyesini temsilen Yüksel Altuğ’un katıldığı denetimler, Bergama’daki 3 Parşömen üreticisi ziyaret edilerek yapıldı.

Heyet, Bergama Parşömeni üreticilerini yerlerinde ziyaret ederek Coğrafi İşaret’in ve yapılan denetimin önemini anlattı.