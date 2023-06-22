Bergama’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 87.sinin düzenlendiği Türkiye’nin ilk yerel festivali, Uluslararası Bergama Kermesine Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun daveti üzerine katılan Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubu yöresel gösterileri ve halk oyunları danslarıyla Bergamalıların büyük beğenisini topladı.

Festivale katılan folklor ekiplerini makamında kabul eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yurt içi ve yurt dışından katılan diğer gurupların yanı sıra Silifke’nin de festivale ayrı bir renk ve zenginlik kattığına işaret etti. Başkan Koştu Grup Sorumlusu Sefa Özbaydağ’a festival plaketini sunarak, “Bu yıl 87.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Bergama Kermesimize katılarak yerli ve yabancı misafirlerimize çok güzel bir folklor ziyafeti sunan Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubumuza ve bu grubu bizlerle buluşturan değerli meslektaşım Silifke Belediye Başkanımız Sadık Altunok’a çok teşekkür ediyorum. Tüm Bergama halkımızın selam ve sevgilerini de siz folklorcularımız aracılığı Silifke’ye yolluyorum. Katılımlarınız bizleri son derece memnun etmiştir” diyerek memnuniyetini dile getirdi.