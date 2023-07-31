TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, takımın başına Özden Töraydın’ı getirdi. İzmir temsilcisi, 44 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir temsilcilerinden Bergama Belediyespor’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kulübün yönetimini satın alan iş insanı Ahmet Çoruhlu, takımın başına Özden Töraydın’ı getirdi. Töraydın, kariyerinde daha önce Altay’la 2. Lig’de şampiyonluk yaşarken, geçtiğimiz sezonda 2. Lig ekiplerinden Menemen FK’yı çalıştırdı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Transferler başlayacak

Yeni sezona iddialı girmek isteyen TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Özden Töraydın’ın geçmesinden sonra transfer çalışmalarına hız vereceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Töraydın’ın raporları doğrultusunda yeni oyuncuların takıma katılması bekleniyor.