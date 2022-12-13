TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Bergama Belediyespor, son zamanlarda alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Fatih Çardak ile yollarını ayırıp, takımın başına Süleyman Varlık’ı getirmişti. İlk maçına çıkan Varlık, 3 maçlık aradan sonra Bergama’yı galibiyetle tanıştırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Bergama Belediyespor, son zamanlarda alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Fatih Çardak ile yollarını ayırıp, takımın başına Süleyman Varlık’ı getirmişti. İlk maçına çıkan Varlık, 3 maçlık aradan sonra Bergama’yı galibiyetle tanıştırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Bergama Belediyespor, başarısız sonuçlar alan Fatih Çardak ile geçen hafta içi yollarının ayrıldığını açıklamıştı ve kısa bir süre sonra takımın başına Süleyman Varlık getirildi. İlk maçına hafta sonu oynanan Beyoğlu Yeniçarşıspor müsabakasıyla çıkan Varlık, takımının 10 kişi kalmasına rağmen 90. dakikada Atalay Yıldırım’ın golüyle Bergama Belediyespor, 3 puanı almayı başardı. Böylece 40 yaşındaki çalıştırıcı, Bergama Belediyespor’u 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanıştırdı.