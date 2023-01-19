Bergama Belediyesinde memur maaşları sosyal denge sözleşmesi ardından işçi maaşları için Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı.

Bergama Belediyesinde memur maaşları sosyal denge sözleşmesi ardından işçi maaşları için Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı.

Bergama Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi gereği belediye şirketleri Bakırçay işçilerine yüzde 37, Beta işçilerine yüzde 39 ve kadrolu işçilere yüzde 40,69 oranında zam yapıldı. Tamamlanan toplu iş sözleşmesi süreci ile kadrolu işçilerin en düşük maaşı 15 bin 282,10 TL, Beta şirketi işçilerinin en düşük maaşı 13 bin 734,40 TL ve Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaşı 11 bin 792,59 TL oldu. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Belediye imkanları ölçüsünde işçimizin, memurumuzun bütün çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Layıkıyla çalışan işçimizin her zaman yanındayız”

Başkan Koştu, “Alın teri ile bu ücreti kazanan işçilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar. Belediyemiz imkanları ölçüsünde zam oranını en yüksek seviyede belirmeye çalıştık. Sahada olan, yağmur çamur demeden Bergama’mızın çöpünü, parkını temizleyen hizmet üreten işçimizin alın terlerini yerde bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Layıkıyla çalışan işçimizin, alın teri ile kazananın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Koştu’ya teşekkür

Toplu iş sözleşmesi imzaları ardından bir konuşma yapan ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, “Bugün ilkleri yaşadığımız Bergama’da kadrolu çalışanlar ile Beta şirketinin toplu iş sözleşmelerini, Bakırçay şirketinin de ek protokolünü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görüşmelerimizin ilk başladığı günden bugüne Bergamalı emekçilerin haklarını iyileştirmek adına taleplerimize olumlu karşılık veren Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu başta olmak üzere başkan yardımcılarımıza, belediye bürokratlarına, sözleşme masasında beraber yer aldığımız kıymetli temsilcilerimiz ve komite üyelerimize, bize inanan ve güvenen değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim daha güzel sözleşmeler yapmayı nasip etsin. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Bergama Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, başkan yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve işçi temsilcileri katıldı.