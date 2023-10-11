Bergama Belediyesi, çevre temizliği çerçevesinde çöp konteyneri yıkama aracını kullanarak mahalle mahalle gezip çöp konteynerlerini temizliyor.

Bergama Belediyesi ekipleri, zamanla kirlenen, kötü koku ve kirli görüntü gibi sorunlarla karşı karşıya kalınan çöp konteynerlerini mahalle mahalle yıkıyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede bulunan çöp konteynerlerini düzenli olarak temizlediklerini söyledi.

Koştu, "Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle ilçe genelindeki tüm konteynerlerimizi düzenli biçimde yıkayıp dezenfekte ediyorlar. Yıl boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için çöp konteynerlerimizi belirli periyotlarla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Bergama, 137 mahalle bin 722 metrekare alanıyla İzmir’in en büyük ilçesi, bu kadar büyük alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskiyen, arızalanan konteynerlerimizin bakımını yapıp gerektiğinde yenisi ile değiştirerek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bergama Belediyesi olarak her zaman şehrimizin hijyenine önem veriyor, vatandaşlarımızla birlikte daha temiz bir Bergama’da yaşamak için çalışıyoruz" dedi.