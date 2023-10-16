Çorum’da 11-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası final müsabakaları sona erdi. Bergama Belediyesi sporcuları, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, takım halinde Türkiye ikincilik kupasının sahibi oldu.

50 ilden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonada Bergama Belediyesi Badminton Takımı’nın rüzgarı esti. Tek Erkekler Kategorisi’nde Erdal Mert Demirhan birinci, Deniz Baran Karaman ikinci, Rüzgar Oğuz üçüncülüğe yerleşerek Tek Erkekler kategorisini doldurdular. Çift Erkekler Kategorisi’nde de birinciliğe oturan Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına adlarını altın harflerle yazdırdılar. 3 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz madalya toplayan Bergama Belediyesi sporcuları takım halinde Türkiye ikincilik kupasının sahibi oldu. Bergama Belediyesi Badminton Takımını tebrik eden Başkan Hakan Koştu spora ve sporcuya her zaman desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

"Gençlerimiz bizim için çok önemli"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptığı açıklamada; “Yıllardır başarıdan başarıya koşan Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün Badminton Takımımızı tebrik ediyorum. Bilim, Sanat ve Kültür kenti olma sıfatımıza Spor Kenti sıfatını da artık eklediğimizi belirtmek istiyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz biz olduğumuz sürece var olacak. Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün tüm branşlarına ve şehrimizdeki amatör kulüplere desteklerimizle kentimizdeki spor aktivitelerini ve organizasyonlarını her gün artırıyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli ve onların spor yapması, hem bedenlerini hem zihinlerini geliştirmesi için çok çalışıyoruz. Kötü alışkanlıklardan korumak için, şehrimizi bir üst çıtaya çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Sporun her dalında gördüğümüz başarılar, aldığımız madalyalarla gençlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Belediye olarak tüm sporcularımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Bergama’nın adını altın harflerle yazdıran sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.