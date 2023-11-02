İzmir’in Bergama ilçesi Ayaskent Mahallesi’nde, inşaatı tamamlanan ve vatandaşların; düğün, nişan, sünnet, toplantı gibi organizasyonları düzenleyebileceği çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Bergama ilçesindeki Ayaskent Mahallesi’nde, inşaatı tamamlanan düğün salonu vatandaşların hizmetine sunuldu. Düğün, nişan, sünnet, toplantı gibi organizasyonların düzenlenebileceği çok amaçlı salon, mahalledeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Ayaskent Düğün Salonundaki açılışta konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bugün mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yaşıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizler, Bergama için yaklaşık 4.5 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bergama için önemli olan hizmetleri kentimize kazandırdık. Bugün onlardan bir tanesi olan Bergama Belediyesi Ayaskent Düğün Salonumuzu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde sizlerle beraber açmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Buna benzer birçok eseri de Bergama’mıza kazandırdık. Tarihin her döneminde çok büyük bir öneme sahip olan Bergama son yıllarda maalesef geri kalmıştı. Geldiğimiz günden itibaren şehrimizin doğal gaz sorunundan sağlık ve spor tesislerine, sosyal tesislerine çok büyük bir yatırım yaptık. İçinde bulunduğumuz tesis Ayaskent Düğün Salonu’muza Bergama merkez mahallelerde oturan vatandaşlarımız da çevre mahallelerde oturan vatandaşlarımızda buraya talep oluşuyor" dedi.

Bergama’da, merkez mahalleler dışında 119 kırsal mahallenin bulunduğunu ifade eden Koştu, "2023 yılı içerisinde her mahallemize ulaşmaya çalıştık. Bergama coğrafyasıyla gerçekten çok büyük bir ilçe, İzmir’in en geniş ilçesi. Ormanları, ovaları, sanayisi ve bundan sonra gelişecek olan sanayi ve ticaret atılımlarımızla Bergama’nın kaderini değiştiriyoruz. Serbest bölge, Organize Sanayi Bölgesi, liman arkası endüstri bölgesi ete kemiğe büründü ve çok yakında bacalar tütmeye başlayacak ve Bergama’nın kaderi çok daha farklı hale gelmiş olacak. Açılışlara her gün yeni bir tesisi ekliyor, yeni açılan Bergama Belediyesi Ayaskent Düğün Salonumuzun tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ayaskent Mahallesi adına konuşan Muhtar Barış Güngör de, "Bergama Belediye Başkanımızdan göreve geldiğimizde 3 talebimiz olmuştu. Bozuk yollarımızın düzeltilmesi, gençlerimiz için halı saha ve düğün salonu yapımı. Başkan bey; ilk önce yollarımızı düzeltti, halı sahamızı yaptı ve bugün düğün salonumuzu açtı. Bergama Belediye Başkanımıza mahallemize verdiği emekler ve yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Artık düğün, nişan ve sünnet merasimleri için merkeze gitmek zorunda kalmayacak, kendi mahallemizde kutlayacağız. Daha şimdiden yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Kendi mahallemiz dışında etrafımızdaki mahallelerden de yoğun talep alıyoruz. Bu tesisi mahallemize kazandırdığı için Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu’ya buradan tüm kalbimle mahallemiz adına teşekkür ederim” diye aktardı.