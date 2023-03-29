Bergama Belediyesi Aşevi, Ramazan ayında haftanın 7 günü 800 kişiye sıcak yemek çıkarıyor. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin iftar sofralarının kurulması, günlük sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edeceğiz" dedi.

Bergama Belediyesi Aşevi, günde 800 kişiye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayında haftanın 7 günü kesintisiz yemek çıkarıldığını söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, aşevinde ocak başına geçerek pişirilen yemeklerin sefer taslarına konulmasına yardım etti.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız"

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 5 yıldızlı otel mutfağı konforuna kavuşturulan ve eski aşevindeki olumsuz şartlardan kurtulan Bergama Belediyesi yeni aşevi, açılışın ardından daha hijyenik koşullarda hizmet vermeye başladı.

Eski Tekstil Fabrikası içerisinde hizmet vermeye başlayan yeni aşevinde her gün 800 kişiye 2 öğün ihtiyacını karşılayacak şekilde bin 600 öğün sıcak yemek çıkarıldığını söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Aşevimizin hijyenik mutfağında hazırlanan sıcak yemek menülerimiz sefer taslarına konularak gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evine kadar belediyemiz ekipleri ile her gün teslim ediliyor" diye konuştu.

"Dayanışma sonucundaki yardımlar, ihtiyaç sahipleri için sıcak yemeğe dönüşüyor"

Her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evine kadar sıcak yemek götürülmesinin manevi hazzının kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade eden Başkan Koştu, "Belediyemiz imkanları, İlçe Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile duyarlı vatandaşlarımızın yardımları aşevimizde sıcak yemeğe dönüşüyor. Kardeşliğin ve dayanışmanın arttığı mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin iftar sofralarının kurulması, günlük sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.