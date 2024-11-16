AK Parti Bergama İlçe Kadın Kolları Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde, Minel Dinler Ege, 400 delegeden 236’sının oyunu alarak başkan seçildi.

AK Parti Bergama Kadın Kollarının 7. Olağan Kongresi, ilçede bulunan Hüma Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongreye; AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, AK Parti Ankara Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayla Gündoğmuş, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Divan Başkanı Nesrin Akşehirli ve partililer katıldı.

“Kadınlarımızın hayatını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı’nın görüntülü mesajı ve gönderilen diğer tebrik mesajlarının ibrazıyla devam eden kongrede, tek aday olarak seçime giren Minel Dinler Ege, 400 delegeden 236’sının oylarını alarak Bergama İlçe Kadın Kollar Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Başkan Ege, “Bizler 2001 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her alanda aktif bir şekilde çalışıyoruz. AK Parti kadın kolları olarak tam 23 yıldır toplumun her kesimine dokunuyor, sorunlarına çözümler üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal projelere kadar kadınlarımızın hayatını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Faaliyet raporlarının okunması, yönetim kurullarının ibrazı ve son olarak yapılan oylama ile kongre, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından sona erdi.