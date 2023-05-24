Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekler Federasyonu ile İstanbul Psikodrama Derneği’nin Bergama Belediyesi desteğiyle düzenlediği Uluslararası 46. Grup Psikoterapileri Kongresi başladı.

Kongre 24-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında tarihi ören yeri Asklepion Sağlık Yurdu’nda gerçekleşecek. Kongre dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi’ne uzun yıllardır ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Pandemi ardından kongrenin yeniden bu yıl yüz yüze ana yurdu Tarihi Ören Yerimiz Asklepion’da gerçekleşiyor olmasından da ayrıca çok mutluyuz. Şehrimize gelen tüm misafirlerimizi saygı ile selamlıyorum. Hoş geldiniz” dedi.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen kongre bu yıl “Değişim, Dönüşüm” temasıyla yeniden Asklepion Sağlık Yurdu’nda kurulan çadırlarda gerçekleşecek. 27 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olan kongre çerçevesinde halka açık 3 ayrı konferans da yapılacak. Halka açık ilk konferans 24 Mayıs Çarşamba günü Bergama Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de olacak. Zühal Yerlikaya’nın konuşmacı olarak katılacağı konferansta “İletişim Ne Söyledin, Söyledim/ Ne anladım, anladın” konusu işlenecek.

2. Halk Konferansı 25 Mayıs Perşembe Bergamalı Kadri İmam Hatip Lisesi’nde konuşmacılar Mehmet Arif Yılmaz, Güliz Gülçin Çamaş tarafından “Yardım Edene Yardım” konusu ile gerçekleştirilecek.

3. Halk Konferansı 26 Mayıs Cuma Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konuşmacı Müge Bozkurt tarafından “Teknoloji Bağımlılığı” konusu ile gerçekleştirilecek.

Konferansın bilimsel programlarında 4 gün süreyle alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılar atölye çalışmaları, paneller ve söyleşilerde bulunacak.