Bergama’nın spor kulüpleri bu hafta Bergamalılara 2 galibiyet sevinci yaşattı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup eden Bergamaspor Kulübü ve Akhisar Belediyespor’u 3-1 yenen Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bergama’nın spor kulüpleri bu hafta Bergamalılara 2 galibiyet sevinci yaşattı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup eden Bergamaspor Kulübü ve Akhisar Belediyespor’u 3-1 yenen Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bergama 14 Eylül Stadyumu’ndaki maçta sahada üstünlüğü 90 dakika boyunca elinde tutan Bergamaspor, kendi sahasında Artvin Hopaspor’u 2-1 yenmesini bildi. Bergamaspor’un sahadan galip ayrılması taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

2. galibiyet haberi ise deplasmandan geldi. Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı 3-1 yendi. 2.Lig Kadınlar Voleybol Ligi’nde ilk maçında Bergama Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Başkan Koştu: "Bu hafta sonu 2 sevinci birlikte yaşadık"

Bergamaspor ve ardından Kadın Voleybol Takımı’nın galibiyet haberi Bergama’da 2 sevinci birden yaşattı. Galibiyetle sonuçlanan maçların ardından Belediye Başkanı Hakan Koştu, sporcuları tebrik etti. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu hafta sonunda ilk galibiyet haberimiz Bergamaspor’dan geldi. Ardından Kadın Voleybol Takımı’mız ile çifte sevinci birlikte yaşadık. Bu başarı dolayısı ile başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm sporcularımıza, antrenör ve yönetimlerine teşekkür ediyorum" dedi.