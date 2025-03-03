Ramazan ayının bereketini, kurduğu iftar sofralarıyla kentin dört bir yanına taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da düzenlediği iftarda 2 bini aşkın vatandaşı bir araya getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu iftar sofraları ile vatandaşlara iftarlarını açma imkanı sağlıyor. Büyükşehir, Ramazan’ın ikinci gününde, Saruhanlı İlçesi Kapalı Pazaryeri’nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. 2 bini aşkın kişinin katıldığı programda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

"Ramazan, birlik ve beraberliğin ayıdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayının ilk günlerinde sizlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan boyunca 26 noktada 100 bin vatandaşımızla soframızı paylaşıyoruz. Paylaştıkça büyüyen, birlikte oldukça güçlenen bir Manisa için yola çıktık. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

"Ramazan ayı huzur ve bereket getirsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da "Buraya, Manisa Milletvekili ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in selamlarını getirdim. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Bolu’da meydana gelen yangında 78 vatandaşımızı kaybettik. Bugün, yangının 40. günü olması nedeniyle Genel Başkanımız Özgür Özel, Bolu’da bulunuyor. Ramazan ayının hepimize huzur, bereket ve saadet getirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir ile iş birliğimiz devam edecek"

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise "Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza böylesine anlamlı bir ortam hazırladığı için teşekkür ediyorum. Ramazan, dostluğun ve kardeşliğin pekleştiği bir ay. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek, Saruhanlı’da halkımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İftar; sema gösterisi, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunu ile renklendi.