Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Mevlana Camisinde Osmaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Taban, “Büyükşehir Belediyemize yapılan bu çalışma için teşekkür ediyoruz. Ama bir taraftan da bu çalışmaları daha hızlı, daha kısa etaplar halinde bir alanı kapattıktan sonra yeni bir alana geçip çalışma yapma noktasında tavsiyelerimizi paylaştık” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana kış dönemlerinde gerçekleştirdiği Bereket Sofrası buluşmaları yaz döneminde verilen aranın ardından Kasım ayında yeniden başladı. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Osmaniye Mahallesi sakinleriyle buluştu. Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, AK Partili yöneticiler ve Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli’nin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, “İnegöl Belediyesi olarak her hafta farklı bir mahallemizde, camimizde bereket sofrası buluşması gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hem sizlerle bir araya geliyor hem mahallemizin sorunlarını yerinde konuşuyoruz. İlçe Başkanımızla, yöneticilerimizle, Başkan Yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle, Kent Konseyi Başkanımızla sizleri dinlemeye geldik. Burada daha çok vatandaşlarımızın bizlere iletmek istediği konuları duymaya geldik. Normal şartlarda 153 hatlarımızdan da bizlere ulaşıyorsunuz ancak bu vesileyle istişare de etmiş oluyoruz. Şehrimizin sorunlarını hep birlikte aşmaya çalışıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek en akıllıcası. Evet bir Belediye Başkanı seçiliyor o çalışacak ancak sizin gözünüzle mahallenizde, caddenizde, sokağınızda tespit ettikleriniz, aksayan konular ya da öneri ve tavsiyeler varsa bunlar bizim için çok kıymetli. Bizim şehrimizde şu anda yapmaya devam ettiğimiz altyapı ve üstyapı işleri, sporla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili birçok çalışma var. Eksiklerimizi gidermek için de bir yandan devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Taban, “Şu anda bizleri en çok yoran, vatandaşlarımızı en çok zahmete sokan altyapı çalışmaları. Onunla ilgili de geçen dönem içme suyu hatlarımızın yenilenmesini talep ettik Alinur Aktaş Başkanımızdan. Sağ olsun o da bizleri kırmadı yatırım planına aldı ve başlattı. Bu dönemde de bu çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Allah nasip ederse de 2025 yılının ortaları veya en geç sonu gibi içme suyu hattı çalışmalarının bitirilmesi hedefleniyor. Bu esnada da ister istemez bu kazılarla ilgili bazı aksaklıklar ve eksikler yaşanabiliyor. Bir taraftan biz Büyükşehir Belediyemize yapılan bu çalışma için teşekkür ediyoruz ama bir taraftan da bu çalışmaları daha hızlı, daha kısa etaplar halinde bir alanı kapattıktan sonra yeni bir alana geçip çalışma yapma noktasında tavsiyelerimizi paylaştık. Bu tavsiyelerimizi geçen dönem de paylaşmıştık. Alinur Aktaş Başkanımız bunları dikkate aldı ve belli muhitleri bitirip ondan sonra devam etmeye çalıştı. Şu anda yaklaşık 42 kilometrelik alan kazılmış vaziyette. Bunları bir yandan da kapatmaya çalışıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Taban, yapılan çalışmalarda amacın çeşmelerden kaynak suyunu akıtmak olduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:

"İçme suyunda amacımız hazır sulardan ziyade evlerde çeşmelerden kaynak suyunun akabilmesiydi. İnşallah Allah nasip ederse bunu da başaracağız. Çünkü Uludağ’da çok kıymetli kaynaklarımız var. Ulupınar hattından gelen ve diğer hatlardan toplanan kaynaklar bu şehrin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Ancak isale hatlarımız ve şebeke hatlarımız eski olduğu için suyu borularda tutamıyoruz ve yüzde 70’i israf oluyor. Bunlar inşallah şimdi yenilenmiş oluyor. Yenilendiğinde de direk kaynak suyu ile buluşturmuş olacağız vatandaşlarımızı. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgemizde bir içme suyu barajı yapımı var. Hocaköy içme suyu barajı. Bunlar çok büyük yatırımlar. Belediye bütçesiyle yapılacak yatırımlar değil. Ama Allah razı olsun oraya da her yıl bütçe aktarılarak inşallah 4-5 yılda bitirilip İnegöl’ün su ihtiyacı karşılanmış olacak.”

Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine de söz verildi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler yapıldı.