Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 15. Sağlık ve Medikal Grubu Meclis Üyesi Fatin Rüştü Bereket, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin devletten aldığı katkı payının çok düştüğünü belirterek bu eğitim kurumlarının enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 15. Sağlık ve Medikal Grubu Meclis Üyesi Fatin Rüştü Bereket, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin devletten aldığı katkı payının çok düştüğünü belirterek bu eğitim kurumlarının enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Fatin Rüştü Bereket, yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığını ifade etti.

Bereket, “2005 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken, 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin yüzde 27’sine gerilemiştir. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Personel, akaryakıt, kira, kırtasiye, eğitim materyali, ısınma, elektrik, gıda vb. kalemlerde öngörülemeyen artışlar olmuştur. Sadece kamunun aktardığı kaynakla hizmeti sürdürme zorunluluğumuz dikkate alındığında acil ve çok ivedi olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 1 saat bireysel eğitim seans ücreti için KDV hariç olmak üzere; net asgari ücretin yüzde7’sinin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile bir saat grup eğitim seans ücreti için net asgari ücretin yüzde 5’inin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenmelidir.

Aynı zamanda, ‘Bir aylık özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti için sadece bireysel özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda 10 seans, bireysel ve grup özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda 8 seans bireysel ve 4 seans grup hizmeti verilir’ hükmünün eklenmesi ile sorun çözüme kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.