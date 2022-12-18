Kış aylarında bere kullanımının artmasından dolayı saç bakımının daha fazla yapılması gerektiğini söyleyen Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, “Bere takıldığında kuru saçlar daha fazla yağlandığı için protein ve nem bakımı yapılması gerekiyor” dedi.

Kış aylarında bere kullanımının artmasından dolayı saç bakımının daha fazla yapılması gerektiğini söyleyen Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, “Bere takıldığında kuru saçlar daha fazla yağlandığı için protein ve nem bakımı yapılması gerekiyor” dedi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü şu günlerde hemen herkes kışlık ürün kullanımına başladı. Bot, mont, bere, atkı, eldiven gibi kışlık ürünlerin kullanımıyla vücudumuzda da farklı etkiler görülebiliyor. Birçok insan için büyük önem taşıyan saçlar için bere kullanımı da dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bere kullanımına alışkın olmayan saç derisi ise sık yağlanma yapıyor. Özellikle kuru saçların yağlanmasıyla birlikte protein ve nem bakımı yapılmasının önem taşıdığını belirten Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, “Genellikle bere takan vatandaşlar kısa saçları tercih edebilirler” dedi.

“Bakım yapılmadığı takdirde dökülen saçın yerine ekilen saçlar iyi olmuyor”

Saçlara gereken özenin gösterilmemesiyle birlikte dökülme ve kellik ile karşı karşıya kalınabileceğini belirten Hasan Hüseyin Yılmaz, vatandaşları uyardı. Saç dökülmesinin ardından saç ekme olarak bilinen operasyonun insanlar için verimli sonuçlar oluşturmadığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle kış aylarında daha çok bere kullanıldığı için saçların kısa kestirilmesi gerekiyor. Bere takıldığında kuru saçlar daha fazla yağlandığı için protein ve nem bakımı yapılması gerekiyor. Ayrıca maske ve cilt bakımı da yaptırabilirler. Kış aylarında yüzdeki akneler çoğalabilir. Saçlara bakım yapılmadığı takdirde dökülen saçın yerine ekilen saçlar iyi olmuyor. Saç ekimi diye bir şey yok, yer değiştirme olarak yapılıyor. Saçın alındığı yerde tekrar saç çıkmıyor. Saçlara düzenli bakım yapılmazsa sonucu saç ektirmek olacaktır. Aslında saç ektirmek diye bir şey yoktur. Sadece yer değiştirme vardır. Saç için protein ve nem bakımı kullanılabilir. Genellikle bere takan vatandaşlar kısa saçları tercih edebilirler. Hanımefendiler de maske, cilt ve nem bakımlarını tercih edebilirler.”