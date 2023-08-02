Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması’ için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’e içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle, Berdan ve Pamukluk baraj göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek koruma alanlarının belirlenmesi, baraj gölleri ve havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla, sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren ‘Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması’ için çalışmalar başlandığı bildirildi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, kamu ve özel paydaşlar ile havzalara yakın yerleşkelerde bulunan vatandaşlara genel planlamayla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleneceği ve bu süreçte yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgiler verildi.

MESKİ ekiplerince havzalara ait su kalitesinin belirlenmesi maksadıyla gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda, Pamukluk Baraj Gölü Havzasında 15 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 5 adet baraj gölü havzası (baraj rezervuar alanı ve dip çamuru) izleme noktası, Berdan Baraj Gölü Havzasında ise 22 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 6 adet baraj gölü havzası izleme noktası belirlendi. Belirlenen noktalardan 2. dönem numune alım işlemlerini tamamlayan MESKİ, 3. dönem numune alım işlemlerine ise 17 Temmuz itibariyle başladı. Proje bünyesinde çalışmalara devam edecek olan MESKİ’nin, Mersinin en önemli su kaynakları olan Berdan ve Pamukluk baraj gölleri havzalarının korunması ile ilgili planlar oluşturmayı da sürdürdüğü ifade edildi.