"Berdan Barajı’nın doluluk oranı yüzde 91"

MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Berdan Barajı’nın kapasitesinin 160 milyon metreküp olduğunu, alınan verilere göre de doluluk oranının ise şuanda yüzde 91 olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ile MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan ‘Ahmet Özdemir ile Gündem’ programına katılarak hem ilçelerde hem de kent merkezinde yaptıkları projeleri dile getirdi.

Artan yağışlarla birlikte yeraltı su kaynaklarının dolması ve birikmeye başlamasının, haşerelerin üremesi ve konaklaması için en uygun şartları doğurduğunu ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, “Metruk veya göremediğimiz alanlarda dolan su birikmeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Buralarda bitkiler sürekli nemli kalarak, yakarca mucuk dediğimiz canlıların üremesine sebep oluyor” dedi.

Yaptıkları araştırmada il genelinde 45 binin üzerinde tarımsal maksatlı sulama havuzları olduğuna dikkat çeken Halisdemir, 45 bin tarımsal maksatlı sulama havuzları içerisinde yalnızca Erdemli’nin 17 binin üzerinde tarımsal sulama havuz bulunduğunu ve toplamda 108 milyon metreküp su hacminin olduğunu kaydetti. Tek tek tespit edilen haşere üreme alanlarında 160 binin üzerinde düzenli ilaçlama yaptıklarını kaydeden Halisdemir, haşerelerin uçkun dönemlerine erişmelerini engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Halisdemir, “Vatandaşlarımız bahçelerde, yaylalarda sulama maksatlı bıraktıkları su kaplarını sık sık değiştirsinler. Evlerinin bodrumunda sular varsa bunları çektirsinler. Hatta bu konuda hem MESKİ, hem de Büyükşehir’den yardım talebinde bulunabilirler” diye konuştu.

“Gece gündüz demeden Mersin için çalışıyoruz”

Mersin’in liman kenti olduğunu ve 5 bine yakın ticaret gemisinin faal bir şekilde limandan faydalandığını söyleyen Halisdemir, “Deniz denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Deniz araçlarımızla birlikte, 7/24 yetki alanımızda denetim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yaz sebebiyle artan Mersin nüfusu ile çevre kirliliğinin artış gösterdiğini dile getiren Halisdemir, “Yazlık sitelerimizin ön arıtma yapması gerekiyor. Deniz kenarındaki sitelerde denizler kirletiliyor. Sabah vatandaş yüzmeye indiğinde kirlilikle karşılaşıyor” dedi.

Berdan Barajı’nın, Pamukluk Barajı’nın ve arıtma tesislerinin faydalarına değinen MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ise “Berdan içme suyu arıtma tesisinden, suyu terfilendirerek abonelerimize ulaştırıyoruz. Bunun çok ciddi bir elektrik maliyeti var. Pamukluk Barajı devreye alındığı zaman, kot yüksek olduğu için cazibeyle gelecek. Cazibeyle geldiği zaman da enerji giderlerimiz düşecek. Enerji giderlerimiz düştüğü için de, biz altyapıya daha fazla yatırım yapabileceğiz. Su fiyatları da azalacak. Çünkü altyapı maliyetleri çok yüksek” diye konuştu.

Mersin’de artış gösteren nüfusa değinen Yılmaz, TÜİK verilerine göre yaklaşık 2 milyon olan nüfusun 3 milyona yaklaştığını belirtti. Mersin’in cazibe merkezi olduğunu ve özellikle bayramda, belirli gün ve haftalarda yurt içinden ve yurtdışından ciddi anlamda vatandaşın kente geldiğini belirten Yılmaz, “Geçen yıl bizim içme ve kullanma suyunun en çok kullanıldığı dönem, özellikle yaz aylarında Kurban Bayramı’ydı. 2022 yılı Kurban Bayramı’yla, 6 Şubat depremi sonrasında su tüketimine baktığımız zaman, yaklaşık yüzde 16 civarında bir artış gözlemliyoruz. SCADA uzaktan izleme kontrol merkezimizden aldığımız verilerimize göre bu yüzde 16’lık artış, 350-400 bin nüfusa tekabül ediyor” diye konuştu. Merkezden kırsala kadar suyla ilgili önemli bilgilere değinen Yılmaz, çevre kirliliği ve küresel iklim kriziyle mücadele edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Yılmaz, “Bizim içme ve kullanma suyunda sıkıntı yaşamamamız için, kaynaklarımızın beslenebilmesi için ve geleceğe güvenle bakabilmemiz için kar yağışının olması gerekiyor. Yağmur mutlaka etkili oluyor. Fakat küresel iklim krizinden dolayı sağanak geçişleri ile karşılaşıyoruz” dedi.

“Ekiplerimizi de herhangi bir afete, felakete karşı teyakkuzda tutuyoruz”

İllerin alansal yağış durumları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden bahseden Yılmaz, "Mersin’in 1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 alansal yağış durumlarına göre, normale göre yüzde 27.2. 2022 yılı verilerine göre yüzde 36.5 azalma var. Bu çok ciddi bir oran. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık değerlendirmesinde yüzölçümümüz çok büyük olduğu için, bazı bölgeler şiddetli kuraklık, bazı bölgeler çok şiddetli, bazıları da olağanüstü kuraklık şeklinde değerlendiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Bizim özel programlarımız da var. Yağmur mu geliyor? Ne kadar gelecek? Ne kadar yağacak? Ekiplerimizi de herhangi bir afete, felakete karşı teyakkuzda tutuyoruz. AFAD ile birlikte birçok problemde en ön safta bütün ekipmanlarımızla, araçlarımızla müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Berdan Barajı’nın doluluk oranı yüzde 91"

Berdan Barajı’nın kapasitesinin 160 milyon metreküp olduğunu, DSİ’den alınan verilere göre de doluluk oranının yüzde 91 olduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, "“Şimdi bizim özlemimiz, hasretimiz Pamukluk Barajı. Pamukluk Barajı’nın yapılması, Çukurova çanağına belki onlarca yıl sonrasına yetecek kadar bir rezerv biriktiriyor. Pamukluk Barajı 282 milyon metreküp. Yani neredeyse Berdan Barajı’nın 2 katı büyüklüğünde kapasiteye sahip. Pamukluk Barajı, Berdan Barajı’na aynı zamanda büyük bir depo görevini görüyor. Çünkü Pamukluk Barajı’nda şu anda içme suyu arıtma tesisi olmasa bile, iletim hattı yapılmasa bile, depo yapılmasa bile biriken su enerjisi alındıktan sonra yine Berdan Barajı’nın havzasına gidiyor. Yani 160 milyon metreküpü, 282 milyon metreküpün üstüne koyun. Bunun işletme, teknik gibi unsurlarını çıkarttıktan sonra, Pamukluk Barajı’nın doluluk oranı yüzde 78 seviyesinde. Bu da çok değerli bir veri” diye konuştu.