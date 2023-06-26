Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Kurban Bayramı öncesi tıraşını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar berberlerde yoğunluk oluşturdu.

Berberler, bayram dolayısıyla işlerinin 2 kat arttığını belirtirken, bu yoğunluğun arefe günü daha da artacağını ve genelde gecenin geç saatlerine kadar sürdüğünü belirtti. Yoğunluk dolayısıyla sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışan berberler, vatandaşları Kurban Bayramına hazırlıyor

Her bayram öncesi benzer şekilde yoğunluk yaşadıklarını belirten kuaför Tugay Akın, ’’Yoğunluk muhtemelen arefe günü daha artarak, gece geç saatlere kadar devam eder. Bayram tıraşı insanımıza bir gelenek. Bizler de kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Her bayram olduğu gibi yine yoğunuz. Çünkü insanlar bayrama daha bakımlı girmek istiyor. Hem yazın hem de bayramın gelmesiyle beraber insanlar bakımına önem gösteriyor. Dışardan da çok gurbetçimiz geldi. Bu sebeple Ramazan Bayramına göre daha bir yoğunluk yaşıyoruz’’ dedi.