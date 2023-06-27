Elazığ’da berberlerin Kurban Bayramı mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Berberler, randevu almadan gelen vatandaşları, yoğunluk nedeni ile tıraş edemiyor.

Kurban Bayramının arifesinde berberler en yoğun gününü yaşıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Berberler, oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Eskişehir’de ikamet ettiğini belirten Muammer Düzelten, “Bayram için memleketime geldim. Dün berberden randevumuzu aldık bugün de gelerek tıraş oldum. Kuaförlerde bir yoğunluk var. Önceki gün randevu almaya çalıştım ama yoğunluktan dolayı alamadım. Sabah erkenden kalkıp tıraş olmaya geldim. Artık kurbanımızı kesip bayramlaşmayı bekliyoruz” dedi.

Bayram ağzı yoğunluklarının başladığını aktaran işletme sahiplerinden Soner Ayva, “Bu sene bayram Pazar gününe yakın olduğu için Pazar günü de iş yerimizi açtık. Bayram yoğunluğu başladı. Sabah 08.00’da iş yerimizi açıyoruz gece 01.00’a kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bazı müşterilerimizi esnaf olduğu için iş yerini geç kapatıyor bundan dolayı da geç geliyor. Bizde mecburen onları mağdur etmemek için onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tıraşlarını son güne bırakmaları hem bizim için hem de onlar için biraz sıkıntı oluyor. Tıraş olacak vatandaşlar tıraşlarını son güne bırakmasınlar. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan Pazar günü de açık olduğumuzu yazdık ki müşterilerimiz tıraşlarını Arife gününe bırakmasınlar” diye konuştu.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan işletme sahibi Ömer Öktem, “Bayram yoğunluğu başladı. Pazar günü açıktık zaten. Vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayram ağzı olduğu için 08.00’da geldik. Randevu sistemine göre de iş yerimizi açık tutuyoruz” şeklinde konuştu.