İstanbul Sultanbeyli’deki dükkanını kapatıp Hatay’a gelen berber Cengiz Demircan, burada yaklaşık bir haftadır depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Sultanbeyli’deki dükkanını kapatıp Hatay’a gelen berber Cengiz Demircan, burada yaklaşık bir haftadır depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Sultanbeyli’de 15 yıl berberlik yapan Cengiz Demircan, deprem felaketinden sonra bölgeye yardıma gelmek istedi. Afet bölgesinde "en çok nasıl yararlı olabilirim" diye düşünen Demircan, depremzedelere yardımcı olabilmek ve ücretsiz hizmet vermeyi planlayarak Hatay’a ulaştı. Çarşamba gününden itibaren deprem bölgesinde olan berber Cengiz Demircan, şehrin farklı noktalarında depremzede vatandaşlara ücretsiz berberlik hizmeti veriyor.

“Bölgede berbere ihtiyaç var”

Afet nedeniyle çoğu berber dükkanının yıkıldığını ve depremzedelerin berbere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Cengiz Demircan, “İstanbul Sultanbeyli’den geldim. Çarşamba gününden beri buradayım. Burada depremzede kardeşlerimizin saç tıraşı ihtiyaçları var. Berberleri hep yıkıldığı için berberleri yok burada. Ben de bir haftalığına gönüllü olarak geldim buraya. Onların saç tıraşı ihtiyacını karşılamak için geldim. Önümüzdeki Çarşamba günü İstanbul’a geri döneceğim inşallah. Çok yoğun oluyor. Günde ortalama 40-50 kişi tıraş olmaya geliyor. Farklı ilden berber arkadaşlar buraya gelirse iyi olur. Fazlasıyla berbere ihtiyaç var burada. Bütün insanların saçları uzamış. İstanbul’daki dükkanı bıraktım ve buraya geldim gönüllü olarak. Kardeşlerimizi bir nebze mutlu edebilmek için buradayım. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Tıraş sırası gelen küçük Muhammed ise berber amcasının her gün onları tıraş ettiğini ve çok iyi bir insan olduğunu söyleyerek, "Allah ondan razı olsun" dedi.