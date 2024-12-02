Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Suat Uygur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelli bireylere ücretsiz hizmet vereceklerini açıkladı.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Suat Uygur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atacaklarını duyurdu. Uygur, bu özel günde Afyonkarahisar’daki tüm engelli vatandaşlara ücretsiz saç kesimi hizmeti sunulacağını belirtti.

Başkan Uygur, "Engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Engelliler Günü’nü daha güzel bir şekilde geçirebilmeleri adına kuaförlerimizle bir araya gelerek böyle anlamlı bir hizmet sunmak istedik.

Herkesin erişebileceği bir hizmet sunarak, engelli vatandaşlarımızın bu özel günlerinde yanında olmayı hedefliyoruz” dedi.