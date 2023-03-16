Uşak’ta erkek kuaför ve berberlerine 9 sonra tekrar zam gelmesiyle saç-sakal traşı 200 TL oldu.

Art arda gelen zamlara bir yenisi de erkek kuaförleri ve berberlerden geldi. Geçtiğimiz haziran ayında zamlanarak 120 TL olan saç - sakal- traşı 9 ay sonra tekrar gelen zamla 200 TL oldu. Uşak’ta 35 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Özkan Çam, yeni tarifede yapılan yüzde 65 oranında zammın maliyetleri karşılamaktan uzak olduğunu, Uşak halkını düşünerek esnaf odasının böyle bir karar aldığını belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce 120 TL olan saç sakal tıraşı ve yıkama 200 TL, 80 TL olan yalnız saç kesme ve yıkama 130 TL, 40 TL olan yalnız sakal kesme 70 TL, 50 TL olan modern sakal 90 TL, 60 TL olan sakal yıkama 100 TL, 40 TL olan saç yıkama fön 80 TL, 50 TL olan çocuk tıraşı (0-9 yaş), 100 TL, bir önceki tarifede 50 TL olan maske, ağda, kaş alımı ve bin 500 TL olan damat tıraşı yeni tarifede de değişmedi.