Kağıthane’de bir kişi berberde tıraş olduğu sırada yüzü maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Zanlı, dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte motosiklete binip kaçarken, vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay anında korkuyla etrafa kaçışan çocukların görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane’de bir kişi berberde tıraş olduğu sırada yüzü maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Zanlı, dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte motosiklete binip kaçarken, vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay anında korkuyla etrafa kaçışan çocukların görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak’taki bir berber dükkanının içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berber dükkanının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri içeri girdi ve berber koltuğunda tıraş olan Emrah Ö.’ye (37) iki el ateş etti. Zanlı daha sonra hızlı bir şekilde dışarı çıkıp kendisini bekleyen motosiklete bindikten sonra havaya bir el ateş ederek oradan uzaklaştı. Motosikletli şüpheliler kayıplara karışırken, bacağına isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde kalan Emrah Ö. için ambulans istendi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 personeli yaralıyı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Emrah Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“Dükkana giriyor, tıraş olan müşteriye iki el ateş ediyor”

Olayın yaşandığı berberin sahiplerinden olan bir vatandaş, “Olay anında ben dükkanda değildim, sokağın başındaki elektrikçideydim. Orada arkadaşla konuşuyordum. Sokağa motor girmiş. Arkadan inen kişi dükkana giriyor, tıraş olan müşteriye iki el ateş ediyor. Çıkarken de bir el ateş havaya açmış herhalde. Ondan sonra bindiler, gittiler. Suratı maskeliymiş. Müşteri, ara sıra gelen bir arkadaşımızdı. Şu anda bildiğim kadarıyla ameliyata aldılar” dedi.

Dehşet anları kamerada: Çocuklar korkuyla etrafa kaçıştı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin beyaz renkli bir motosikletle sokağa geldiği, motosikletten inen kişinin içeri girdiği, kısa bir süre sonra motosiklete tekrar binip havaya ateş ederek oradan ayrıldıkları görüldü. Ayrıca, olayın yaşandığı esnada sokakta oyun oynayan çocukların korkuyla etrafa kaçıştığı anlar da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Polisin, saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletli kullanan şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.