Tıraş olmaktan korkan ve çekinen çocuklar için dükkânını tamamen onlara özel olarak dekore eden berber, hem çocuklardan hem de ailelerden olumlu geri dönüşler alıyor.

Eskişehir’de çocuk kuaförlüğü yapan Erman İlkay, özel olarak süslediği ve oyuncaklarla donattığı renkli işletmesi ile dikkatleri çekiyor. Özellikle pandemi döneminden sonra berberlerin ortamından iyice çekinmeye başlayan çocukların korkularını yenmeyi amaçlayan İlkay, çocuk psikolojisine dair kitaplar okuyarak ve araştırmalar yaparak bu konuda çaba sarf ediyor. İşletmenin renkli ortamı sayesinde çocukların ilgisini çekmeyi başaran Eskişehirli kuaför, çocukların enerjisi ile derdi varsa bile unuttuğunu söyledi. Çocukların berber fobisinin ise genellikle ailelerden kaynaklandığına dikkat çeken İlkay, aşılamayacak ve yenilemeyecek bir korku olmadığına vurgu yaptı.

“Ağlayarak gelen çocukları bile evlerine mutlu bir şekilde göndermeyi başarabiliyoruz”

Eskişehir’de çocuk kuaförlüğü yapan Erman İlkay, çoğu çocuğun berberlerin ortamından çekindiğini ve saçını kestirmek konusunda sıkıntı çıkardığını belirtti. Kendisinin ise onlara özel bir ortam oluşturarak bu korkularını aşmaya çalıştığını getiren İlkay, “Bazı çocuklar kuaför ve berber ortamından biraz korkuyorlar. Çocuk oraya gittiği zaman vatandaşların kulağındaki kılların yakıldığını, usturayla yapılan kesimi görüyor ve yüksek makine sesiyle birlikte iyice çekiniyor. Bizim ortamımızda ise oyun alanı, oturdukları arabalı koltuklar ve makinalarımız dâhil her şey onlara özel. Bu yüzden korkmuyorlar ve eğlenerek saçlarını kestiriyor. Sürekli çocuklarla iç içe olduğum için çocuk psikolojisine dair kitaplar okuyorum ve araştırmalar yapıyorum. Her daim kendimi bu konuda eğitmeye çalışırım. Bu sayede ağlayarak gelen çocukları bile evlerine mutlu bir şekilde göndermeyi başarabiliyoruz. Durum böyle olunca ailelerin de tepkisi çok olumlu oluyor. Mesela bazı çocuklar hiç tıraş olmuyorlar, çok çekiniyorlar. Ancak bizim aşamayacağımız, korkusunu yenemeyeceğimiz çocuk yok. Bu konudaki asıl problem ise genellikle çocukta değil, ailede oluyor. Onlar daha fazla heyecan yapıyorlar. Mesela ilk defa tıraşa geldikleri zaman çocuk koltuğa oturduğu andan itibaren, ‘korkma, bir şey olmayacak’ gibi farklı tepkiler verdikleri böyle oluyor” dedi.

“Sürekli çocuklarla iç içe olduğum için derdim varsa bile onlar sayesinde unutuyorum”

Bazı çocukların saçını kesmek için saatlerini verdiğini aktararak bir anısını anlatan İlkay, “Sürekli olarak çocuklarla iç içe olduğum için moralim bozuk olsa bile tatlı bir çocuk geldiği zaman bunu unutturabiliyor. Ayrıca çok komik ve ilginç anılarım da oluyor. Mesela Bahar diye bir kızımız var, bundan 4 yıl önce onun saçını kesmek için yaklaşık 3 buçuk saat uğraşmıştım. Ancak tüm bu emeğin sonunda onu çok mutlu bir şekilde göndermiştik. Tıraş bitene kadar sürekli ağladı, ben de onun saçını keseceğim diye inat ettim. Bu 3 buçuk saatin sonunda ise hiç ağlamadan ve üzülmeden saçını kesip gönderdik. O günden sonra da bizi hiç uğraştırmadı, onun korkusunu yendik” ifadelerini kullandı.

“Buranın renkli atmosferi sayesinde çocuğumuzun berber fobisini yenmeyi başardık”

Erman İlkay ile birlikte 4 yaşındaki Arif Giray isimli oğlunun berber fobisini yendiklerini söyleyen Mehmet Uzunoğlu ise şöyle konuştu:

“Bazı çocukların berber fobisi var. Erken yaşlarda saçlarını kestirmek konusunda biraz sıkıntı oluşturabiliyorlar. Onların bu fobisini aşmak için böyle rahat bir ortam sağlanması güzel konsept olmuş. Bildiğim kadarıyla daha önce bu tarz bir şey yapılmadı, Eskişehir’de böyle bir yerin olması güzel. Çocuğum saç kestirmeye severek ve isteyerek geliyor. Hatta bazen saçı kısa olmasına rağmen kuaföre gidelim dediği zamanlar oluyor. Aslında biz çok yakında da oturmuyoruz, Batıkent’ten geliyoruz ve yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafe kat ediyoruz. Sırf çocuk burayı çok sevdiği için mahalle berberi yerine uzak bir yerden geliyoruz. Özellikle pandemi döneminde çocuğumuzun saçını kestirmek konusunda çok sıkıntı yaşamıştık. Bir süre boyunca kendi makinemiz ile saçını kesmeye çalıştık. Ama tabii ki çocuk rahat duramıyor. Ancak buranın renkli atmosferi sayesinde çocuğumuzun berber fobisini yenmeyi başardık.”