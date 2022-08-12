TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor’dan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Berat Tosun’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor’dan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Berat Tosun’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Didim Altınkum Yazarlar Fesitvali’ne Didimlilerden yoğun ilgi Didim Altınkum Yazarlar Fesitvali’ne Didimlilerden yoğun ilgi

Mor beyazlı ekip transfere ara vermeden devam ediyor. Jetler kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreni ile Berat Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Berat Tosun’un önümüzdeki günlerde Kayseri’de kampta olan takıma katılacağı ve antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.