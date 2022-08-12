TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor’dan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Berat Tosun’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor’dan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Berat Tosun’u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Mor beyazlı ekip transfere ara vermeden devam ediyor. Jetler kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreni ile Berat Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Berat Tosun’un önümüzdeki günlerde Kayseri’de kampta olan takıma katılacağı ve antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.