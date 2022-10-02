Milli futbolcu Berat Özdemir, gol attığı maçın ardından Mekke şehrine giderek takım arkadaşlarıyla birlikte Umre ibadeti gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kabe’deki ihramlı fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bu sonucun ardından El İttifak, puanını 5’e yükselterek 9. sırada yer aldı.

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 5. haftasında milli futbolcu Berat Özdemir’in takımı El İttifak, deplasmanda Al Wahda ile karşılaştı. Al Wahda, Jean-David Beauguel’in golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir, Mohammed Al Kuwaykibi’nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak’a transfer olan Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

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