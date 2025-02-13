Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Berat Kandili Özel Programı’na konuk olan ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Berat Kandili gecesinin faziletini katılımcılara anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ı, Berat Kandili öncesinde vatandaşlarla bir araya getirdi. Prof. Dr. Ay, mübarek gecenin faziletini anlattı. İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuk olduğu Berat Kandili Özel Programı’nda, mübarek gecenin fazileti anlatıldı. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen özel programı vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz izledi.

Programın konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek başladı. Berat Gecesi’nin önemine değinen Ay, “Böylesine önemli bir programı insanları bilgilendirmek amacıyla

Kandil akşamı öncesinde düzenleme kararı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımı iletmek isterim. Allah kendilerinden razı olsun. Aynı zamanda Başkan Vekilimiz ve bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli misafirlerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BERAT GECES’İNİN FAZİLETİ

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ilgiyle izlenen konuşmasında Berat Gecesi’nin faziletine ilişkin Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hz. Ali’ye rivayet edilen hadisini aktardı. Ay, söz konusu hadiste “Şaban ayının 15’i geldiğinde; gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Şunu bilin ki, o gece akşam olduktan sonra Allah yeryüzüne nüzul eder ve seslenir, “Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen, onu bağışlayayım. Yok mudur benden rızık talep eden, onu rızıklandırayım. Yok mudur derdi olan, onu derdinden kurtarayım” dendiğini aktardı.