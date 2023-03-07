Ramazan ayının habercisi Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Ardahan’ın Posof ilçesinde de dualarla idrak edildi.

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Ardahan’ın Posof ilçesinde de dualarla idrak edildi.

Berat Kandili, Posof’ta dualarla idrak edildi, vatandaşlar camilere akın etti. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yapılan program da Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

İlçe vaizi Turan Çiftçi, gecenin anlam ve önemini ayet ve hadislerle anlattıktan sonra yatsı namazı eda edildi.