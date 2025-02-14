Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi ’Berat Kandili’ tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da dualar ile idrak edildi.

Şaban ayının on dördüncü gecesini on beşinci gününe bağlayan Berat Kandili dolayısıyla başta Aydın’ın Efeler ilçesi kent merkezinde bulunan Bey Camii olmak üzere tüm camiler ibadet etmek isteyenlerle doldu taştı. Bey Cami kürsüsünden Berat gecesinin öneminden bahseden İl Müftüsü Hasan Güneş, Türk milleti ve İslam alemi için dua etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okunduğu gecede namaz sonrası gençlik koordinatörlüğü cemaate ikramlarda bulundu. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.