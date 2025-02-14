Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Berat Kandili Özel Programı’na Hafız Yunus Balcıoğlu ve Hafız Bekir Büyükbaş konuk oldu. Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunan konuklar, Sultangazililere maneviyat dolu bir akşam yaşattı. Ayrıca Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yatsı namazı sonrası cemaate sıcak salep ikram etti.

Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında ilçe sakinlerini farklı etkinliklerle buluşturmaya devam eden Sultangazi Belediyesi, Berat Kandili’ne özel program düzenledi.

Hafızlar Yunus Balcıoğlu ile Bekir Büyükbaş, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ilçe sakinlerini manevi bir yolculuğa çıkardılar. Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede katılımcılar Kur-an-ı Kerim tilavetiyle huzur buldu. Hafızlar, söyledikleri ilahilerle gönüllere dokunurken, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için de dua etti.

Salep ikramı

Sultançiftliği Merkez Camii’nde cemaatle birlikte namaz kılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, namaz sonrası cemaatle bir araya geldi. Başkan Dursun, cemaate salep ikram ederek kandillerini kutladı. Başkan Dursun, "Bu mübarek gecede yüce Rabbimden ülkemize, milletimize ve tüm İslâm alemine güzellikler, hayırlar vermesini niyaz ediyorum. Değerli komşularımın da Berat Kandillerini gönülden kutluyorum. Soğuk kış günlerinde sıcak salep ikram ederek muhabbetimizi pekiştiriyoruz" dedi.