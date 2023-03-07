Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Gecesi nedeniyle camilere akın eden Siirtliler, geceyi dua ve ibadetlerle ihya ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Gecesi nedeniyle camilere akın eden Siirtliler, geceyi dua ve ibadetlerle ihya ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Berat Gecesi, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Siirt’e de tüm camilerde düzenlenen programla ihya edildi.

Programda depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dilenerek, dua edildi.

Siirt İl Müftülüğünce Merkez Ensar Camisinde yatsı namazına müteakip düzenlenen program dolayısıyla camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar etti. Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’in okunduğu programda ilahiler seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Berat Gecesinin önemini anlatan Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’nun yaptığı duanın ardından program son buldu.

Programa Siirt Vali Vekili Abdulhamit Mutlu, Siirt il Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’nun yanı sıra birçok vatandaş katıldı.